Coronavirus Veneto, 5 morti, 10 contagiati in più, sempre meno ricoveri

Coronavirus Veneto: il bollettino di oggi, 28 maggio 2020, delle ore 17 a confronto con i dati delle 17 di ieri.

Le vittime di oggi: 5 morti, negli ospedali di Dolo (2 decessi), Vittorio Veneto (1), Bussolengo (1) e un anziano morto nella casa di riposo di Marostica.

Positivi in lievissima salita. In totale i positivi sono 19127 (10 in più rispetto a ieri).

I casi attualmente positivi sono 1.949 (ulteriore calo di 243 persone).

Guariti. Intanto i "guariti", cioè i negativizzati virologici, salgono ancora e raggiungono quota 15275 (+246).

Ricoveri e isolamenti in discesa. I ricoverati (positivi e negativizzati) in diminuzione: 446 (-18), di cui 32 in terapia intensiva. In calo anche i dimessi, sono 3346 (-255).

In isolamento domiciliare rimangono 2142 persone, 103 in meno rispetto a ieri.



Bollettino del contagio in Veneto

Bollettino degli Ospedali del Veneto

La Mappa del contagio a Nordest

Ultimo aggiornamento: 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA