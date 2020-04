Coronavirus Veneto, la diretta di Luca Zaia

Coronavirus Veneto. Cosa sta succedendo nella nostra Regione e le nuove disposizioni del governatore Luca Zaia . Cosa ha detto il presidente veneto oggi , 14 aprile 2020, in diretta Facebook. Tamponi: 208.878 eseguiti fino ad oggi, la macchina acquistata dovrebbe andare a regime. Rispetto ai tamponi, da oggi non c'è più magazzino, sono stati tutti processati , da adesso risultati in 24 ore.

Il bollettino di oggi

L'ultimo bollettino della Regione Veneto aggiorna con altri 144 nuovi casi stamane il numero dei positivi al Coronavirus, che raggiunge quota 14.432 dall'inizio dell'epidemia. Solo il cluster di Vo' continua a segnare zero. I decessi rispetto a ieri sono 7, per un dato cumulato (ospedali e case di riposo) di 906 vittime... (LEGGI TUTTO)

Veneto, la nuova ordinanza: cosa cambia

Nel giorno di Pasquetta Luca Zaia ha presentato la nuova ordinanza del Veneto. Cambia la strategia: salta il limite dei 200 metri da casa per attività fisica e passeggiate , ma è obbligatorio l'uso della mascherina e dei guanti e la distanza sociale consentita, ad esempio per le file ai supermercati, è stata portata da un metro a due. «Abbiamo tolto il limite dei 200 metri ma evitiamo di riempire i passeggi, "prossimità" vuol dire fare una passeggiata in sicurezza, da solo, a meno che non abbia un disabile o un minore». Inoltre, viene specificato nel testo approvato che chi ha più di 37.5 di temperatura è obbligato a rimanere a casa . La nuova ordinanza entra in vigore alle 24 di lunedì 13 e sarà valida fino al 3 maggio Per il governatore siamo entrati in un periodo di lockdown soft : «Stiamo iniziando la Fase 2, dove i dispositivi di protezione hanno un ruolo fondamentale. La Fase 3 sarà quella della convivenza con il virus finché non si arriva all'immunità di gregge».

Covid Veneto, Zaia in diretta oggi

Luca Zaia parla in diretta Facebook ai veneti. Ecco i principali argomenti trattati oggi, 14 aprile 2020.

Le donazioni

Abbiamo raggiunto oltre i 30mila donatori e la cifra di 47 milioni e 375mila euro. Aurora Pin ci ha inviato 100 euro, è una bambina di soli 5 anni.

Mortalità in Veneto la metà rispetto all'Italia

I dati che abbiamo oggi ci dicono che la nostra è la metà rispetto al dato nazionale, abbiamo il 15,7 % sui casi trattati.

NUOVA ORDINANZA - PUNTUALIZZAZIONI

Se si esce di casa bisogna mettersi le mascherine. Non si trovano? Usate un foulard.

Il concetto di vicinanza e l'avvertimento: non fatemi rimettere i limiti

La distanza da casa: ha scatenato un grande dibattito. I 200 metri sono stati tolti, nella nuova ordinanza abbiamo indicato il concetto di vicinanza e prossimità: questa ordinanza ha ripreso pari pari l'ordinanza del Dpcm del presidente del Consiglio dei Ministri. Ma non posso ricevere foto di parcheggi dei rifugi pieni, altrimenti mi costringete a mettere una distanza in metri, mentre avevo fatot un grande atto di fiducia: in spiaggia non si va, in montagna non si va, e si esce di casa limitatamente a un raggio in cui si possa ancora vedere l'abitazione. Aspetto ancora 24 ore ma poi agisco per porre dei limiti.

Domande risposte

Non si fa legna nei boschi; scarpe per bambini solo nei negozi specializzati; la fisioterapia è una attività concessa, quindi i fisioterapisti possono lavorare.

Aziende

Il lockdown non esiste più perché sono state autorizzate alcune imprese e altre lo hanno fatto da sole con la regola del silenzio assenzo, ora occorre tutelare i lavoratori, altrimenti dobbiamo richiudere tutto. Ma in questo mese ci giochiamo il futuro: ricordatevi, il virus ammazza le persone, ma in modo tragico, da soli, e con una sofferenza che non è normale.

