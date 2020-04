Coronavirus Veneto, Zaia parla in diretta ai veneti: la nuova ordinanza di Pasquetta: lockdown soft. «Via il limite dei 200 metri da casa. Ma l'emergenza non è finita»

Coronavirus Veneto. Il presidente della Regione Luca Zaia parla in diretta video dalla sua pagina Facebook ai veneti oggi, 13 Aprile 2020 . E' prevista per oggi, giorno di Pasquetta, la nuova ordinanza della Regione slittata ieri. «Martedì 14 sarà un altro Veneto rispetto a quello che vediamo oggi - aveva detto Zaia a Pasqua - affermando che le nuove regole si concentreranno più sui dispositivi invece che su alcune restrizioni, divieti che, alla luce di quello che sta accadendo, rischiano di sparire». Ci si aspetta quindi un cambio di strategia evidente in Veneto.

Il bollettino di oggi

Secondo i dati forniti dalla Regione, sono state registrate ancora 10 vittime del virus nella notte. Il totale di positivi, con l'ultimo bollettino della Regione, sale dall'inizio dell'epidemia a 14.251, anche se i soggetti tuttora affetti da Covid sono 10.766. Si registrano altri 10 decessi, per un dato cumulativo (ospedali e case di riposo) di 882 vittime. Sale di giorno in giorno il numero dei negativizzati, che oggi ammontano a 2.603. Le persone tuttora in isolamento sono 17.902... (LEGGI TUTTO)

Mascherine, dovremo abituarci a portarle

«La mascherina serve, e la dovremo portare tutti. Dovremo abituarci». Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, contestando quanto dicevano «alcuni scienziati, secondo i quali - ha detto - la devono portare solo i sintomatici». E su questo ha citato i dati, parziali, dello screening eseguito in Veneto sugli operatori della sanità: «quando vediamo che solo l'1,3% dei medici in ospedale è stato contagiato, e che siamo intorno al 3,6% nelle malattie infettive, dove medici e infermieri sono al fronte sul Coronavirus - ha concluso -, vuol dire che questo sistema di protezione ha funzionato, non è inutile».



Coronavirus Veneto, Zaia in diretta oggi

Le parole del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel giorno di Pasquetta, in merito al contagio da Covid e alle misure per i cittadini.

La nuova ordinanza del Veneto

«Questa mattina abbiamo tentato di creare un progetto equilibrato e rispettoso del primo obiettivo: la salute dei cittadini. Sottolineo di nuovo che aprire o chiudere le aziende non compete alla Regione. L'emergenza non è finita, l'ordinanza mi impone di dire che non deve essere vissuta come la fine dell'emergenza: la prima cura al Coronavirus siamo noi, ricordiamocelo, i nostri comportamenti irresponsabili aumentano la diffusione del virus e qualcuno potrebbe morire per colpa nostra».

Dobbiamo ragionare pensando a un lockdown, ridotto, soft, che però deve mettere in sicurezza i cittadini.

Chiusura degli esercizi commerciali, la domenica e i giorni festivi

Confermata l'attività dei mercati a cielo aperto, non solo per l'alimentare, ma anche per le altre attività, come abbigliamento per i bambini. Confermate le misure di sicurezza (perimetrazione, varchi, accesso con amscherina e guanti, eccetera)

Spostamenti da casa: obbligatori mascherine e guanti, o gel o altra soluzione igienizzante

Le uscite di casa solo individuali salvo accompagnamento per necessità di disabili o minori di 14 anni. Ma deve essere rispettato il distanziamento

Vietata l'uscita di chi ha più di 37.5

Nel 25 aprile e 1 maggio, i picnic all'aperto autorizzato solo alla proprietà privata e destinato solo ai residenti nella proprietà

Ammesso lo spostamento per l'assistenza al parto da parte di un genitore: andare ad assistere al parto del proprio partner è possibile adesso

Attività motoria: è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione. Tolti i 200 metri restrittivi, ma rispettando i 2 metri da ogni altra persona

I distributori automatici solo in uffici e attività ammesse

Gli esercizi commerciali di ferramenta, elettronici, chiusi domenica e festivi

Nei punti vendita, nelle aree interne ed esterne, devono essere rispettate da tutti le misure di distanziamento di almeno due metri e la presenza di mascherine e guanti (riguarda i supermercati)

Somministrazione di alimenti e bevande consentita ma solo con consegna a domicilio

Tutte le attività produttive ammesse, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto per i dipendenti del protocollo di sicurezza siglato con le parti sociali. Per questo saranno continuati e incentivati i controlli

Nell'attività bancaria, compresa Poste Italiane, e assicurazioni, previsto accesso di clienti e fornitori programmato previa appuntamento

