Il regalo di Damiano a Zaia: «25 uova con le istruzioni su come fecondarle»

VENEZIA - Venticinque uova di gallina con allegate tre pagine di istruzioni su come fecondarle e far nascere i pulcini. Sono il regalo di Damiano, un bambino di 11 anni di Villa del Conte alla Protezione civile del Veneto, che il presidente Luca Zaia ha voluto mostrare ai giornalisti oggi. Il ragazzino ha descritto in particolare il processo di incubazione per far nascere i pulcini: «Dopo circa 8 mesi anche i pulcini possono fare uova, le prime 30 non sono feconde, ma poi con lo stesso metodo si possono far nascere ancora pulcini», ha scritto. Damiano ha aggiunto che da tre anni ha la passione dell'allevamento di diverse razze di galline, tra cui le ovaiole, le olandesi nane e la Padovana di Polverara. «Anch'io facevo queste cose - ha commentato Zaia - e questo è il futuro del Veneto; mi farò mettere un'incubatrice in ufficio». Ultimo aggiornamento: 15:18