Parte il primo studio sugli asintomatici: test per individuare quelli potenzialmente pericolosi

VERONA - Verona diventa la prima città in Italia protagonista di uno studio epidemiologico sulla prevalenza nella popolazione di cittadini affetti da Covid-19, ma asintomatici. L'indagine è promossa dall'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar in collaborazione con il Comune scaligero, l'Ulss 9 Scaligera, la Pneumologia dell'Azienda ospedaliera e il Dipartimento di Diagnostica e Sanità pubblica dell'Università di Verona. Si tratta di uno studio che partirà nei prossimi giorni e avrà ricadute sulla gestione della cosiddetta Fase 2 della pandemia.



«Su un campione rappresentativo della popolazione veronese - ha spiegato il dottor Carlo Pomari, responsabile della Pneumologia del Sacro Cuore Don Calabria - saremo in grado di identificare con un margine di errore dell'1,5% non solo la percentuale di soggetti potenzialmente contagiosi, ma anche le loro caratteristiche demografiche, sintomatologiche e biologiche».