Coronavirus in Veneto, il governatore Luca Zaia: «Ieri in movimento 4 milioni e 800mila persone»

Coronavirus Veneto. La diretta di oggi, 5 maggio, del governatore del Veneto Luca Zaia . Fino ad oggi nella nostra regione si sono spesi più di 100 milioni per l'emergenza Covid-19. Ieri mattina si è registrato un assalto ai mezzi di trasporto pubblico, dai bus ai vaporetti.

LEGGI E SCARICA: L'ordinanza del 4 maggio 2020.pdf

Il bollettino

Il Veneto ad oggi registra solo altri 29 casi di nuovi positivi al Coronavirus rispetto a ieri sera per un totale di 18.392 contagiati dall'inizio dell'epidemia. Sono usciti dall'isolamento altre 426 persone in un solo giorno. Le terapie intensive hanno 98 pazienti, mentre dalle aree non critiche sono stati dimessi altri 40 pazienti. Sono però 13 le nuove vittime per un totale di 1.545 (tra ospedali e Rsa). (LEGGI TUTTO)

<

Ultimo aggiornamento: 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA