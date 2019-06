Clamoroso incidente nel Canale della Giudecca Nave da crociera si schianta contro un lancione Quattro in ospedale, persone cadute in acqua

I FERITI

Ci sono due persone contuse, in modo lieve, tra i passeggeri del battello turistico contro il quale si è scontrata la nave della compagnia Msc. Altri due sono stati portati a loro volta in ospedale a scopo precauzionale. Non si conosce ancora la nazionalità dei contusi.

VENEZIA -tra unaquesta mattina, 2 giugno, nel. Danni agli scafi, alcune persone nell'impatto sono, quattro i feriti per adesso trasportati in ospedale.Tanta paura per i passeggeri della nave travolta, che sono usciti in tutta fretta, e per tutti quelli che si trovavano sulla banchina e hanno assistito all'impatto ().La grandestava transitando nel canale della Giudecca trainata da due rimorchiatori, qualcosa però è andato storto all'attracco al, i rimorchiatori non sono riusciti a governare lo scarrocciamento della nave da crociera che si è diretta verso la riva, dove era ormeggiata la. Lo scontro con la banchina e con la nave è stato inevitabile: la grande nave ha colpito sul lato di poppa il battello.