Vaporetto in avaria rischia lo scontro con la nave da crociera

di Vettor Maria Corsetti

VENEZIA - Avrebbe potuto trasformarsi in unben più grave rispetto a quanto realmente accaduto. Invece, per la professionalità e la rapidità d’azione del personale di bordoe lo spirito collaborativo di una cinquantina di, perlopiù residenti, tutto si è risolto nel migliore dei modi e senza problemi di sorta. Ieri pomeriggio, intorno alle 19.15, il motobattello Venezia 1 diretto a San Marco e in quel momento a zero carico ha perso progressivamente velocità ed è entrato di punto in bianco in completa avaria, bloccandosi in curva all’altezza della campanella della Scuola navale militare “Francesco Morosini”.