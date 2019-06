VENEZIA - «Quando abbiamo visto lo nave che stava avanzando Eravamo nella zona reception, non sapevo cosa fare, mi sono allontanato velocemente facendo un salto per scendere sulla riva». È la testimonianza di unche era a bordo delcolpito oggi a Venezia dalla nave di Msc fuori controllo. Nel fuggi-fuggi il giovane ha riportato una leggera ferita ad un braccio, «ma adesso sto bene», spiega. «Il capitano - prosegue il racconto del giovane - poi mi ha preso e mi ha portato al sicuro: vedevo la nave vicina, era grandissima». «Queste navi - aggiunge - non dovrebbero avere il permesso di passare qui. Ci sono piccole imbarcazioni, persone che navigano e le grandi navi possono perdere il controllo, e questo non va bene».