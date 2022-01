Estorsione e usura con metodo mafioso ai piccoli imprenditori: quattro arresti tra Treviso e Vicenza, sequestrato un immobile a Mazzorbetto

La guardia di finanza di Mirano e i carabinieri di Padova stanno conducendo questa mattina 4 arresti di persone residenti nelle province di Treviso e Vicenza, oltre al sequestro di un immobile sull'isola di Mazzorbetto, nella parte nord della laguna di Venezia. L'accusa è di usura ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. Altre 7 persone sono state perquisite questa mattina. L'operazione di questa mattina ha visto tre persone portate in carcere e una ai domiciliari, sono tutte indagate a piede libero.

APPROFONDIMENTI PADOVA 'Ndrangheta, condanna per il clan Bolognino: 76 anni ai sette...

Il filone d'indagine è una costola dell'operazione Camaleonte che aveva decapitato il clan Bolognino, dedito tra le province di Padova, Treviso e Venezia a riciclare con false fatture i soldi della 'ndrangheta, oltre che episodi di usura ed estorsione nei confronti di piccoli imprenditori.

Tra gli arrestati anche Antonio Genesio Mangone, già in carcere per scontare una condanna a 16 anni legata ai fatti del clan Bolognino. A lui è stata notificata una nuova ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari di Venezia.