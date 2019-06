di Marco Corazza

MESTRE - «È stato un botto micidiale Mi sono ritrovato con la cabina di guida aperta, sventrata . Subito dopo mi sono reso conto che non riuscivo a muovermi, che avevo le gambe bloccate. Ho tentato di liberami ma non ci riuscivo. Sentivo uno strano calore arrivare fino ai piedi, era il sangue che colava. Confesso che ho temuto il peggio. Mi sono girato all'indietro e ho chiesto alle due passeggere se stavano bene, mi hanno fatto cenno di sì e allora ho chiamato la centrale Atvo segnalando l'emergenza. Un paio di minuti che sono sembrati un'eternità. EDavvero, in quel momento, sotto choc, confuso, dolorante, non sapevo se me la sarei cavata»., 49 anni, di Latisana, è ricoverato all'ospedale di San Donà: le sue condizioni sono buone, anche se è preoccupato dal fatto che una delle gambe si è gonfiata parecchio.