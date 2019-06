APPROFONDISCI

LA TESTIMONIANZA

MESTRE - Scontro frontale tra une unanel pomeriggio dopo le 18 di sabato 15 giugno sulla Triestina, a Tessera, all'altezza della curva del Montiron : un punto maledetto, teatro di numerosi incidenti, costati la vita a 30 persone negli ultimi 30 anni., di origine moldava e residenti a. Ferita la moglie della vittima,. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, i sanitari del Suem 118 con più ambulanze e le forze dell'ordine.L'autobus stava viaggiando sulla linea Venezia-Latizana, a bordo c'erano l'autista e due passeggeri. Il mezzo aveva appena fatto tappa in aeroporto e si stava dirigendo verso San Donà di Piave quando, dal senso opposto di marcia, è arrivata una Volkswagen Touran:dal lato del conducente, un 40enne residente nel Portogruarese. L'uomo è rimasto ferito e incastrato con le gambe nel mezzo: liberato dai vigili del fuoco, è stato portato in ospedale per accertamenti. Illesi i due passeggeri del bus, un mezzo nuovo, inaugurato un mese e mezzo fa.Sulla Volkswagen Touran viaggiavano sei persone, due adulti, un bambino e tre ragazzi. Sui sedili anteriori c'erano un padre e la figlia 14enne, deceduti nello schianto e residenti a Mirano (Venezia), mentre dietro erano seduti la moglie e i tre minori, fra i quali il bambino di 6 anni rimasto gravemente ferito. Le vittime sono, moldavi residenti a Mirano.