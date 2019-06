Notte di paura al Terraglio: spari a prostituta e cliente appartati in auto

di Davide Tamiello

MESTRE - I colpi sparati all'impazzata e ad altezza uomo tenderebbero ad escludere l'ipotesi che quella dell'altra notte fosse una sorta di intimidazione. Chi ha sparato, l'ha fatto con l'intenzione di uccidere. Le indagini della squadra mobile di Venezia, ora, avranno il compito di spiegare il perché. Visto l'obiettivo finito nel mirino, non è da escludere che si tratti di qualcosa di collegato al racket della prostituzione in città. Una di notte, via Terraglio, parcheggio del Burger King....