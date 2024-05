Grosso incendio nella notte a Preganziol: magazzino distrutto dalle fiamme. Bruciata anche un'auto, casa "salvata"

PREGANZIOL (TREVISO) - Grosso incendio nella notte, a Preganziol: un annesso rustico adibito a ricovero attrezzi è stato divorato dalle fiamme. Il rogo è scoppiato poco dopo la mezzanotte in via Marcello del Majno. In poco tempo il fuoco si è esteso all'intero edificio, di 500 metri quadri. Soltanto l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di salvare l'abitazione. Nessun ferito, fortunatamente.

Ma i danni sono davvero ingenti: un'auto è stata completamente distrutta, insieme ad attrezzi e mezzi agricoli. L'incendio era ben visibile a chilometri di distanza: i bagliori delle fiamme hanno rischiarato la notte e gli scoppi hanno svegliatro i residenti.

Sul posto sono intervenute quattro squadre di pompieri, provenienti da Treviso e Mestre: 17 operatori hanno lavorato tutta la notte per spegnere il rogo, con due autopompe e tre autobotti. Stamattina le operazioni erano ancora in corso, per scongiurare eventuali focolai.

Ancora da chiarire le cause dell'incendio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.