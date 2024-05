BRUGNERA - Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nella serata di ieri, 30 maggio, a Brugnera, in via Santa Margherita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti (la dinamica dello scontro e le responsabilità sono al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Sacile intervenuti sul posto) il giovane, S.K., residente a Brugnera, mentre era in fase di sorpasso in sella alla sua Motron Motorrad 125, è entrato in collisione con una Volkswagen Golf condotta da A.A. un 37enne di origine albanese residente a Prata. Il ragazzo avrebbe quindi colpito sulla fiancata sinistra la Golf che si accingeva a svoltare a sinistra per parcheggiare.

Erano le 19.40, un orario in cui la strada è parecchio trafficata.

Il ragazzo nell'urto è stato sbalzato dalla due ruote, cadendo poi pesantemente sull'asfalto. Subito sono stati allertati i soccorsi e la centrale della Sala operativa regionale di emergenza sanitaria ha inviato sul posto i sanitari.

Vista la gravità delle condizioni di salute del giovane motociclista, i sanitari hanno optato per un trasporto con l'elisoccorso. Il diciassettenne - che non sarebbe in pericolo di vita - è stato quindi portato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove è stato ricoverato e dove sono stati avviati tutti gli accertamenti del caso.