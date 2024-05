VIGONZA (PADOVA) - Dopo aver perso il controllo della sua Ford Fiesta, ha investito una ragazza dell'Est di 32 anni residente a Vigonza che stava camminando lungo la pista ciclabile. Nella carambola fuori controllo la donna al volante, una vigontina di 41 anni, ha finito la sua corsa contro il muro di cinta di una casa. Se quest'ultima è uscita dall'abitacolo praticamente illesa, la ragazza che stava passeggiando, a seguito dei traumi riportati, è stata ricoverata in ospedale in prognosi riservata in pericolo di vita.

Il drammatico incidente è avvenuto oggi 30 maggio poco prima delle 19 in via Trevisan a Vigonza. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della locale stazione al comando del maresciallo Daniele Rampin. La Fiesta è stata sequestrata in attesa di avere un quadro definitivo delle condizioni della donna in prognosi. L'automobilista è stata sottoposta ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Si ipotizza la velocità sostenuta all'origine dell'incidente, ma al momento i carabinieri non escludono alcuna ipotesi.