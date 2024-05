Sbaglia strada e rischia di ribaltarsi lungo l'argine del Piovego

NOVENTA - Disagi alla viabilità e apprensione oggi 31 maggio nelle prime ore della mattinata a Noventa Padovana. Un camion condotto da A.G. 55 anni residente a Trescore Balneario (Bergamo), con tutta probabilità ha sbagliato strada e invece di finire in un magazzino a caricare la merce, è finito in via Argine Destro Piovego a Noventa Padovana. Una manovra azzardata e gli pneumatici destri sono finiti sull'erba bagnata facendolo scivolare verso il basso. Fortuna ha voluto che il mezzo non si ribaltasse altrimenti la vicenda avrebbe assunto ben altri connotati. Sul posto sono arrivati per i rilievi gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Il conducente avrebbe riferito di essere stato "tradito" dal navigatore satellitare. E' stato necessario reperire un mezzo speciale per imbragare il camion e riportarlo sulla carreggiata. Inevitabili disagi alla viabilità che ha subito pesanti conseguenze per diverse ore. Il conducente non ha riportato conseguenze e non è stato necessario l'intervento del personale medico del Suem 118.

© RIPRODUZIONE RISERVATA