Musile di Piave. Le auto dei parroci distrutte dalle fiamme nella notte. Non si esclude la pista del dolo

MUSILE DI PIAVE - Incendio nella notte, a fuoco le auto della parrocchia. Un episodio dalle tinte ancora oscure e che sta preoccupando i cittadini, quello avvenuto in via San Giovanni, al civico 1, dove c'è l'abitazione dei religiosi, a due passi dalla chiesa intitolata a San Donato Vescovo e Martire. Nella notte sono andate a fuoco le due Fiat Punto parcheggiate sotto una tettoia: una era l'auto del compianto don Primo, inutilizzata, praticamente da rottamare e per questo priva di assicurazione; l'altra è la Punto intestata a don Flavio, l'attuale parroco di Musile, e in uso alle suore per gli spostamenti più importanti, per mete che non possono raggiungere a piedi, come solitamente fanno.



Sulle cause sono in corso accertamenti ed indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di San Donà di Piave, sulla base dei rilevamenti tecnici del Vigili del fuoco, e non viene esclusa alcuna ipotesi, a cominciare da quella del dolo.



Nella notte tra ieri e giovedì le fiamme si sono sviluppate dall'auto in disuso che, sulla cappotta, aveva del materiale da gettare. L'incendio si è propagato abbastanza agevolmente, tanto da coinvolgere anche la seconda Fiat, parcheggiata a fianco.

Dato l'allarme, sul posto sono rapidamente arrivati i pompieri sandonatesi che hanno evitato che le fiamme potessero diventare ancora più pericolose per la zona. Una volta messa in sicurezza l'area, le due auto - o, meglio, quel che ne rimaneva - sono state poste sotto sequestro e messe a disposizione dell'autorità giudiziaria per le indagini del caso.



Amareggiato il parroco, che ai militari dell'Arma avrebbe riferito di non avere mai avuto minacce o, comunque, segnali di qualche rapporto conflittuale. «Non so cosa possa essere successo. Posso sono dire di essere molto dispiaciuto», ha riferito ieri don Flavio una volta contattato. Preoccupata la sindaca Silvia Susanna: «Don Flavio è una persona introversa, è vero, ma molto di buon senso ed equilibrata: non mi risulta abbia mai fatto qualcosa per attirare le antipatie di qualcuno. Le forze dell'ordine stanno indagando per capire cosa possa essere successo: qualora si tratti di un evento doloso, certamente sarebbe una cosa grave che a Musile non si è mai verificato. In questo caso sarà da capire chi può averlo compiuto e per quale motivo. Ripeto, don Flavio è una persona ben voluta e che non ha mai avuto problemi con le persone».



Il timore è che non si sia trattata di una sorta di autocombustione, ma che si sia trattato di un gesto volontario, fosse anche conseguente ad una bravata, come una sigaretta accesa gettata verso l'auto.