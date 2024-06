MESTRE - Prova a impedire a un rapinatore di portarsi via la merce e rimedia qualche giorno di prognosi per le ferite riportate.

LA DINAMICA

È successo giovedì sera, intorno alle 18, nella profumeria Beautiful in via Poerio a Mestre. Una delle commesse presenti nel punto vendita ha colto in flagrante un uomo di nazionalità straniera, con problemi di dipendenza, mentre cercava di portarsi via alcune confezioni di profumi. La donna non si è fatta intimidire e ha provato a fermare il ladro, venendo però strattonata e rimediando però un violento spintone che l'ha fatta sbattere contro la vetrata del negozio e finire a terra, in mezzo ai cocci di vetro infranti. Fortunatamente, a parte lo shock e alcune escoriazioni, la donna non ha riportato ferite più serie: è stata comunque soccorsa dall'ambulanza, giunta sul posto insieme alla polizia locale e alle volanti della questura, e ora si trova a riposo a casa con qualche giorno di prognosi. Gli agenti di polizia locale hanno ascoltato le altre commesse presenti all'interno del negozio e hanno provato a inseguire l'uomo, che nel frattempo era riuscito a far perdere le sue tracce. Il rapinatore è stato poi bloccato in serata all'interno del parco Bissuola. Si tratterebbe di un cittadino straniero, un volto guà noto alle forze di polizia ma anche alle commesse, che raccontano di essere già state "visitate" diverse volte da questo individuo.

«PRESE DI MIRA»

«Non è la prima volta che questa persona entra all'interno del nostro negozio per rubare - racconta Mara, una delle commesse della profumeria, che la sera dell'aggressione non era in servizio e che sta coprendo il turno della collega aggredita -. Lo abbiamo segnalato diverse volte alla polizia perché ruba e ha un atteggiamento minaccioso nei nostri confronti. La collega ora è a casa; le ferite non sono gravi. Poteva andare molto peggio, oltre alla vetrata ha sbattuto anche contro un espositore con parti in ferro. Per fortuna non si è tagliata in maniera profonda nonostante sia caduta a terra in mezzo ai vetri. Chiaramente ora è in stato di shock. Siamo in pieno centro a Mestre eppure siamo asdiate da sbandati e tossicodipendenti che prendono di mira i negozi per rubacchiare qualche articolo da rivendersi per procurarsi la dose. E anche alcune attività commerciali non aiutano ad alzare il livello della zona: il bar che sta nella stradina adiacente, Zak's, è sempre pieno di brutta gente e spesso le persone approfittano del sottoportico che c'è tra noi e Sephora per consumare droga». Proprio in quel locale, l'estate scorsa, un cliente esagitato aveva aggredito i proprietari e la loro figlia minorenne.