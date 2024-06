CHIOGGIA - Nuova mareggiata sulla spiaggia di Isola Verde: nella notte tra giovedì e venerdì, le onde del mare sono penetrate nelle aree non ancora protette dalle dighette e dai pennelli a Y che si diramano da esse e si sono portate via grosse porzioni di sabbia, creando i soliti "scalini" che dovranno essere addolciti con futuri ripascimenti e tanto lavoro da parte di uomini e macchine.

Mareggiata a Isola Verde

Il mare, però, non ha solo tolto: a monito del suo dominio delle coste, sempre più in prossimità delle dune, ha lasciato sull'arenile ingenti quantità di detriti: soprattutto rami, piante ed alberi, alcuni anche di dimensioni notevoli che, in precedenza, i fiumi, Brenta, Adige e Bacchiglione, avevano strappato dagli argini, trascinato fino alla foce e che, poi, le maree si sono incaricate di spingere sulla spiaggia. Ma non c'era solo legno, In mezzo ai vari rami e tronchi, anche residui di plastica, vetro e metalli, declinati nei più vari oggetti (dai contenitori, ai giochi, alle cose di uso quotidiano), che erano finiti per incastrarsi tra le pietre delle dighe. Insomma, lo scenario tipico delle mareggiate in cui la natura danneggia l'opera dell'uomo ma quest'ultimo è il responsabile primo delle "schifezze" che il mare restituisce.

A poco servono i generosi tentativi delle associazioni di volontariato, come quello, tra i tanti, messo in atto, proprio domenica scorsa, da Plastic Free, proprio a Isola Verde, con gli studenti dell'Engim Veneto di Thiene, che hanno raccolto una parte dei rifiuti "precedenti". Ieri è toccato ai concessionari mettersi subito al lavoro per ripulire gli arenili e riparare i danni (pochi, per fortuna). Quello che si ripropone è ancora il tema dei rifiuti "spiaggiati" la cui rimozione, alla fine, è sempre a carico di chi sta sulla costa, anche se la produzione della gran parte di questi rifiuti viene dall'entroterra. In questo periodo di incertezza climatica, poi, il lavoro di ripristino diventa una costante, poco remunerativa, nell'immediato, perché i bagnanti si vedono poco, in attesa di giornate più calde. Non tutte le notizie, però, sono negative: proprio ieri si è saputo dell'assegnazione della Bandiera Verde al litorale chioggiotto, a bissare il recente successo della Bandiera Blu. Quella Verde, appannaggio del litorale clodiense dal 2016 viene assegnata da un'associazione internazionale di pediatri che valita quanto le spiagge prese in esame siano "a misura di bambino", mediante punteggi che evidenziano non solo le caratteristiche fisiche della spiaggia (ad esempio, il fatto che la profondità cresca gradualmente) ma anche quelle organizzative, come lo spazio tra gli ombrelloni che consenta ai bambini di giocare.