Runner travolta da un'auto: la vettura stava superando il bus di linea in sosta alla fermata

BIBIONE - Supera il bus alla fermata e investe una passante scaraventandola sull' asfalto. È accaduto questa mattina verso le 7.30 a Bibione. In corso del Sole una runner stava attraversando sulle strisce. All'improvviso un'auto ha superato un bus di linea che era fermo per far scendere i passeggeri. L'automobilista non si è accorto della giovane sportiva, investendo la runner e facendola volare a metri di distanza. Nel botto, la donna è finita sull'asfalto, ferita. In aiuto è arrivato lo stesso automobilista con il conducente dell'Atvo che ha subito allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del Punto di primo intervento di Bibione con i carabinieri della vicina stazione. La malcapitata è stata trasferita d'urgenza in ospedale a Portogruaro. Le sue condizioni sono serie. Tutto è al vaglio dei carabinieri e della polizia locale che stanno accertando cause e responsabilità.