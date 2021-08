MONTEBELLUNA - Camion nel centro di Biadene. Sos per la viabilità. E ci sono anche due incidenti in un'altra giornata nera per la viabilità. Il più grave si è rivelato l'incidente che si è verificato ieri mattina, sabato 31 luglio, in via Trevignano prima delle 9. Un gruppo di tre ciclisti è stato urtato dall'auto di un'autoscuola impegnata in lezioni di guida a un ragazzo. Due sono stati investiti, il terzo no. E' stato proprio il terzo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati