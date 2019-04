Appartamento svaligiato: quel segno in gesso sulla porta... visto altre volte

di Melody Fusaro

SPINEA - «In casa tua ci sono le luci accese, sei tornata»? La segnalazione, di un vicino di casa, avrebbe potuto essere fondamentale ma purtroppo non è arrivata abbastanza in fretta. Mandate alcune persone fidate a controllare la situazione, si è scoperto che l'era già stato. Un furto con giallo quello capitato mercoledì poco prima delle 22.30 a una giovane spinetense. Il suo appartamento in affitto, al terzo piano di un palazzo di via Luneo, non ha segni di effrazione. La porta non ha un solo graffio e le finestre sono chiuse e intatte. Inquietante, però, è soprattutto la scoperta diUna tecnica che ai carabinieri, che sono subito intervenuti, ricorda le segnalazioni di altre case svaligiate a Spinea. Ma è un dettaglio che non trova corrispondenza con la mancanza di segni di effrazione, tipica di furti di questo tipo.