Monica Andolfatto

L'ALTRO CASO A JESOLO

CHIOGGIA «Escluso e umiliato, così mi sono sentito. Non ci volevo credere quando il buttafuori mi ha risposto che aveva avuto ordini dall’alto di non fare entrare gli. Ho provato più volte a fargli vedere il documento, a dirgli che sono italiano, che la mia famiglia è di. Ma niente. E quando ho telefonato a mia mamma pure lei era incredula e mi ha quasi rimproverato: “Avrai capito male, vai a riparlargli”, così ho fatto, Ma non è servito».A parlare, con accento basso polesano, è, il 18enne di origini etiopi, che si è visto negare l’ingresso al Cayo Blanco di Sottomarina (Chioggia) per il colore della pelle . Un episodio di razzismo, documentato dalle indagini svolte dai carabinieri, che insieme ad alcuni fatti di violenza registrati dalla polizia, ha indotto il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, a chiudere per 15 giorni lo stabilimento balneare centro della movida giovanile del