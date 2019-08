IL CASO

JESOLO - Idel perché di colore , hanno scelto di denunciare. Forti del sostegno del figlio adottato quando era piccolo e cresciuto senza essere mai stato oggetto finora di insulti o discriminazioni razziali, e anche degli amici bianchi che hanno condiviso con lui il disagio e la rabbia per un'esclusione da apartheid.Ma i genitori dihanno scelto il silenzio non per mancanza di coraggio, bensì per volontà del figlio. È stato lui, seppur sollecitato più volte, a non voler rendere pubblico l'esclusione patita di fronte a tutti e nell'indifferenza di tutti. Una ferita lancinante al suo amor proprio, al suo essere/sentirsi italiano, alla sua dignità di persona uguale alle altre, alla sua giovinezza e spensieratezza.