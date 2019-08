Il gestore del Cayo Blanco: «Non sono razzista, colpa della security, li cambierò»

di Diego Degan

CHIOGGIA (VENEZIA) «Non sono razzista eper chiarire con loro quello che può essere accaduto». Il giorno dopo le accuse di razzismo, piovute su di lui e sul suo locale, per aver impedito l'ingresso a un ragazzo di colore, peraltro italianissimo, adottato da una famiglia polesana,, non solo tende la mano al giovane maltrattato, ma annuncia anche una«Ho già chiesto all'Agenzia di cambiare tutti i buttafuori in servizio nel locale e vedrò anche se sarà possibile cambiare Agenzia». Ma vuole anche ribattere, punto per punto, alle contestazioni che gli sono state mosse.