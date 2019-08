Spiaggia fascista, la Procura apre inchiesta sulla "cacciata" della turista di colore

di Nicola Munaro

COSA E' SUCCESSO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOTTOMARINA (CHIOGGIA) - Un'a modello 45, senza cioè un reato né tantomeno un indagato, è stata aperta dal procuratore aggiunto di Venezia, Paola Mossa, su quanto successo aallaPunta Canna di, dove due donne (di cui una di colore) si sono allontanate per via degli inni al fascismo e a Mussolini lanciati dall'ex gestore della spiaggia,, dalla torretta e dall'altoparlante di Punta Canna.Come detto Scarpa al momento non è indagato e non gli viene fatta nessuna contestazione formale.Il fascicolo aperto dall'aggiunto Mossa ha al suo interno soltanto la relazione dei carabinieri di Chioggia, chiamati a Ferragosto dalle due donne, dopo che avevano abbandonato lo stabilimento - tra i più noti di Sottomarina - dove si