di Marco Biolcati

QUELLA VOLTA CHE SCARPA DISSE «IO SONO FASCISTA»

SOTTOMARINA - L'estate scorsa aveva attirato l'attenzione di tutt'Italia con la suaed era stato costretto a, finendoperma guadagnandosi anche la solidarietà di politici come Matteo Salvini, che venne a trovarlo a Sottomarin a. Poi, ad accuse archiviate, aveva annunciato di non voler più gestire lo stabilimento . Ora la nuova sorpresa:Con qualche immagine del Duce in meno e al suo posto. Tanto per ribadire il concetto di fondo. E poi la Cassazione ha stabilito che non è reato », precisa al Gazzettino il gestore più discusso dell'estate 2017, per prevenire le polemiche. E Scarpa, anche quest'estate, ricomincia da dove aveva lasciato, cioè da. Anche se, come quello che suggeriva l'uso deiper chi non si comporta bene. «Io riparto da questo perché questo vuole la mia clientela. Vuole ordine, pulizia, non essere disturbata da venditori abusivi. Io non sono razzista. Il mio attore preferito è Morgan Freeman, ma se uno è irregolare e vende merce falsa perché dovrei farlo entrare a disturbare la mia clientela?».