Si rovescia Tir con una bobina di acciaio tra lo svincolo e il Passante: caos in autostrada

MESTRE - Un incidente ha coinvolto, poco dopo le 16 di oggi 17 giugno 2022, un autoarticolato sulla A57-Tangenziale di Mestre, tra lo svincolo di Mirano-Dolo e il bivio con il Passante di Mestre, in direzione Milano. Il mezzo pesante, che trasportava una bobina di acciaio, si è capovolto, intraversandosi sulla carreggiata, probabilmente a causa del movimento del carico e finendo con la cabina di guida fuori della sede stradale. Ferito il conducente, preso in consegna dal Suem-118. Sul posto sono intervenuti e stanno operando, oltre al soccorso sanitario, i Vigili del Fuoco, anche con un’autogru, la Polizia Stradale di Venezia e il personale di Concessioni Autostradali Venete, coordinato dal Centro Operativo di Mestre. Al momento, a causa del mezzo intraversato in carreggiata, il traffico viene fatto defluire a fianco delle corsie di marcia. Sono in corso le operazioni di recupero del mezzo e del carico disperso, cui seguiranno quelle di pulizia della sede stradale a causa di una fuoriuscita di carburante.

