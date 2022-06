Moto contro fuoristrada: il centauro si frattura il femore, ferito anche il figlio

VAL DI ZOLDO - Scontro frontale nella galleria di Pontesei, in val di Zoldo, alle 18.30 di oggi 17 giugno 2022 tra una moto e un furgone: ad avere la peggio il centauro, un uomo di Giavera del Montello, che viaggiava con il figlio minorenne seduto dietro e rimasto anch'egli ferito. Il motociclista alla guida ha riportato la frattura gravemente scomposta del femore e la frattura del braccio sinistro.

I pompieri arrivati da Belluno e con i volontari della Val di Zoldo, hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato ai soccorsi sanitari del personale del SUEM. I due motociclisti sono stati stabilizzati dai sanitari e trasferiti in ospedale uno in elicottero e l’altro con un’ambulanza. Illesi gli occupanti del furgone. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.