Ilnor, gli ex operai vogliono rilevare la fabbrica chiusa e salvare il posto

di Renzo Favaretto

SCORZÈ (VENEZIA) - Il sindaco di Scorzè Nais Marcon ha confermato ufficialmente in consiglio comunale che alcuni operai si sono rivolti all’amministrazione comunale per contattare gli Eredi Gnutti Metalli di Brescia ed eventualmente porre le basi per acquisire parte della ex Ilnor di Gardigiano.