Schianto sulla strada metropolitana: la ruota di un trattore vola via, distrutto furgone con operai a bordo

SAN DONA' DI PIAVE - Schianto sulla strada metropolitana 54 a San Donà di Piave: 3 mezzi rimangono distrutti. L'incidente è accaduto verso le 17.45 di oggi, 1 febbraio 2023, nel lungo rettilineo che collega Cittanova a Stretti di Eraclea. Tutto è al vaglio della polizia locale intervenuta per chiarire cause e responsabilità. Nel terribile schianto sono rimasti coinvolti un trattore un furgone è un auto. Dell'impatto una ruota del trattore è letteralmente volata via, con il mezzo agricolo finito di traverso, in bilico a bordo strada. Completamente distrutto il furgone nel quale viaggiavano degli operai. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco raggiunti da una squadra di San Donà di Piave. La strada è stata interrotta per permettere le operazioni di soccorso. Inevitabili le code e i disagi.