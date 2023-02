BIANCADE - Incidente mortale questa sera alle 19 in via Carboncine a Biancade, frazione di Roncade, vicino alla tenuta Santome: una Citroen guidata da G.P., 72 anni, sbanda, finisce nel fosso e si schianta contro un ponticello in cemento all’ingresso di un’abitazione.

Morto il conducente, residente nella stessa via. Sul posto i Carabinieri di Roncade e Silea, unitamente Vigili del Fuoco.