Schianto tra un'auto e un Tir: un ferito e Statale 14 chiusa

MESTRE - La strada statale 14 «della Venezia Giulia», è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, questa mattina alle 8 a causa di un incidente in località Quarto d'Altino. Il sinistro, che ha coinvolto un mezzo pesante e un'auto, ha causato il ferimento di una persona. Le deviazioni vengono segnalate sul luogo.



Sul posto sono intervenuto le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.



È stata poi riaperto con un senso unico alternato la strada statale 14. Lo rende noto l'Anas che con le forze dell'ordine è sul posto per gestire il traffico. Ultimo aggiornamento: 09:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA