Schiacciato dal muletto, commozione al funerale del piccolo Cristiano

VENEZIA Sono stati in molti, questa mattina, 22 settembre, alle 11, nella chiesa di San Niccolò dei Mendicoli a Venezia, a voler dare l'ultimo saluto a Cristiano Lucchini, il ragazzino 13enne che domenica scorsa, 16 settembre, per un tragico gioco è penetrato nel cantiere Boscolo Bielo lungo il canale Scomenzera, ha acceso il muletto ed è stato schiacciato dal mezzo di lavoro. Sulla sua morte la Procura continua a indagare per accertare eventuali responsabilità.