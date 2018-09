«Troppi ragazzini dentro quel cantiere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SFOGOVENEZIA «Non era la prima volta che dei ragazzini entravano nel cantiere per azionare i muletti, quando gli operai finivano di lavorare e non c'era nessuno. Mio figlio lì non c'era mai stato, Cristiano forse una volta, ma altri giovani sì. Era accessibile, nonostante sia tra i più grandi del Veneto e serva la massima sicurezza. Lasciare le chiavi sul muletto, dove i ragazzi le hanno trovate, è una follia. Quello che è successo non deve mai più capitare».E' lo sfogo di un padre, anzi, di un patrigno, come si è definito il...