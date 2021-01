Operaio travolto e ucciso dal container alla Bartolini, 5 indagati Ecco chi sono

PADOVA - Sono 5 gli indagati per la morte di Maurizio Pengo, un autotrasportatore padovano di 65 anni che fu travolto e ucciso da un trattore nel piazzale del corriere espresso 'Bartolini', in zona industriale a Padova, il 5 novembre scorso.

Ad essere iscritti sul registro degli indagati 3 manager della Bartolini, il rappresentate legale della ditta Time-Log, con sede legale a Milano, che gestisce il subappalto per la gestione logistica dei convogli, e l'autista del mezzo che aveva causato l'incidente. Oggi - 26 gennaio - a Padova si è svolto un incidente probatorio chiesto dagli indagati; sarà un perito ad analizzare la dinamica dell'incidente.

Pengo era stato travolto dal container che in quel momento era agganciato ad un trattore che lo stava muovendo verso la porta di carico dell'azienda. L'autista del mezzo non aveva visto Pengo, e quest'ultimo non aveva sentito il mezzo avvicinarsi perché questo non aveva allarmi sonori.

Secondo le indagini il trattore usato non sarebbe stato adatto al trasporto di mezzi ingombranti e pesanti.

