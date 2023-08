Incendio all'alba in casa, a fuoco gli elettrodomestici della taverna

AZZANO DECIMO - I Vigili del fuoco di di Pordenone sono intervenuti, alle ore 6 di oggi, con la squadra del distaccamento di San Vito al Tagliamento in via Santa Santa Croce ad Azzano Decimo per l'incendio di alcuni elettrodomestici all'interno di una taverna di un'abitazione. I pompieri, giunti sul posto in breve tempo e indossati i Dispositivi di Protezione Individuale, sono entrati nei locali saturi di fumo e, con l'utilizzo della termocamera, hanno individuato l'incendio e spento le fiamme utilizzando un estintore idrico. Successivamente hanno provveduto ad areare i locali per far uscire il fumo, ripristinando le condizioni di sicurezza. Il rapido e risolutivo intervento ha permesso di evitare la propagazione delle fiamme ed i locali coinvolti risultano agibili.