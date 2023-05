Incendio a Maniago. Scoppia l'incendio in cucina: la nonna scappa fuori casa, il nipotino resta bloccato sul terrazzo

MANIAGO - Incendio in un appartamento del centro di Maniago: due persone sono rimaste ferite, si tratta di un'anziana e un bambino piccolo.

L'incendio, cosa e' successo

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno salvato il bimbo, rimasto bloccato sul terrazzo di casa.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, appena rientrati in casa, nonna e nipote hanno visto del fumo uscire dalla cucina. Alla vista delle fiamme, probabilmente causate da una pentola dimenticata sui fornelli, la nonna è corsa fuori dall'abitazione. Il nipote ha preso direzione contraria, uscendo in terrazzo. È stato soccorso dai vigili del fuoco del distaccamento di Maniago, che l'hanno dotato di una maschera a filtro e portato in salvo. I due sono stati presi in carico dagli operatori sanitari e trasportati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Pordenone.