FONTANAFREDDA - Resta da capire come è stato possibile che in una casa vuota possa essere scoppiato un incendio che ha danneggiato parte del tetto e all’interno dell’abitazione ha messo fuori uso parte della cucina e del salotto. Proprio perchè l’incendio è scoppiato quando in casa non c’era nessuno, sul posto sono arrivati anche i Carabinieri di Fontanafredda, a maggior ragione perchè l’abitazione è nella disponibilità di un soldato americano.



L’ALLARME



Ieri mattina alla centrale pordenonese dei vigili del fuoco in via Interna è arrivata una chiamata di soccorso che segnalava del fumo che stava uscendo da tetto di una abitazione di Fontanafredda in via Arrigo Boito. I vigili del fuoco hanno messo in moto subito i colleghi del distaccamento (non ancora conosciuto ufficialmente) di Sacile che sono tutti volontari. Arrivati sul posto verso le 10 di mattina sono subito intervenuti entrando in casa ed hanno fatto rapporto a Pordenone. Visto che il fuoco aveva raggiunto il tetto ventilato e che all’interno le fiamme avevano già imvaso parte della cucina, da Pordenone in supporto veniva inviata subito anche la prima partenza, l’autobotte e l’autoscala. Alla fine al lavoro per l’incendio dell’abitazione di Fontanafredda c’erano circa 14 operatori dei vigili del fuoco. Il rischio, infatti, era che le fiamme potessero proseguire lungo il tetto e arrivare anche in altre stanze dell’abitazione.



LE OPERAZIONI



Una volta sollevate le tegole i pompieri individuavano la zona interessata dall’incendio e provvedevano allo spegnimento e alla bonifica della zona coinvolta. Ci sono volute un paio d’ore per mettere in sicurezza l’abitazione in modo che il fuoco sotto le tegole potesse tripartire. Alla fine i danni sono circoscritti a parte della cucina e alla sala. Come detto sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Fontanafredda. In casa non c’era nessuno e così per poter entrare è stato necessario trovare un passaggio. Dopo una breve verifica è emerso che a vivere nell’abitazione è un militare Usaf che in questo momento sarebbe impegnato in una missione.



L’ORIGINE



Il fatto che l’incendio sia divampato con l’abitazione chiusa ha senza dubbio allarmato i carabinieri a fronte del fatto che l’inquilino è un militare a stelle e strisce quindi sono state fatte approfondite verifiche per capire cosa sia accaduto. Allo stato non c’è la certezza assoluta visto che serviranno altri controlli, ma da un primo accertamento l’incendio sembrerebbe del tutto accidentale. Noni si esclude, quindi, che la partenza del fuoco sia dovuta a un corto circuito che poi si è sviluppato con le fiamme verso l’alto nella zona della cucina arrivando sino al tetto. Non è stato ancora quantificato l’importo del danno causato dalle fiamme. Sempre ieri i vigili hanno proceduto anche ad un altro intervento legato a un incidente stradale che si è verificato a Pordenone, ma fortunatamente senza conseguenze per le persone.