Incendio in una villetta a schiera, distrutti la tavernetta e il tetto di un soppalco

FONTANAFREDDA - Un guasto elettrico potrebbe essere all'origine di un incendio che questa mattina, lunedì 7 marzo, ha causato gravi danni a una villetta a schiera che si trova in via dello Sport a Fontanafredda. A dare l'allarme è stata un vicino di casa, poco prima delle 9. Aveva notato un po' di fumo uscire da un'autorimessa trasformata in una tavernetta. Quando i Vigili del fuoco di Pordenone sono arrivati a Fontanafredda, le fiamme avevano già distrutto mobilio, elettrodomestici e intacco la copertura di un soppalco (compromesso circa metà del tetto in legno).

I danni sono ingenti. L'incendio è stato domato prima che potesse propagarsi al resto dell'abitazione e all'attigua autorimessa dei vicini, coinvolta limitatamente a una porzione di linda. Dai primi accertamenti, a innescare il rogo potrebbe essere stato un cortocircuito o un malfunzionamento del televisore o di altri elettrodomestici presenti nell'abitazione. Nel momento in cui sono scoppiate le fiamme non c'era nessuno in casa.