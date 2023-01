Incendio in centro città, in fiamme la cucina di un appartamento: ricoverata una donna

PORDENONE - Fiamme e paura nella tarda serata di oggi, venerdì 13 gennaio, in viale Grigoletti a Pordenone. Una donna, di circa 40anni, originaria della Colombia, si trova ricoverata in ospedale a Pordenone con ustioni di primo e secondo grado in seguito all’incendio che si è sviluppato al secondo piano di una palazzina che si trova a pochi passi dall’area di servizio Ip lungo la trafficata arteria. A dare l’allarme è stato il vicino di casa, attirato dalle urla della donna scesa in strada: che in quel momento si trovava sola nell’appartamento.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Pordenone con una squadra. Negli stessi istanti sono arrivate anche due volanti della questura e l’ambulanza che ha provveduto a portare la donna, chiaramente spaventata e ferita a causa delle fiamme, in ospedale. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione e, secondo quanto si è appreso, non sarebbe in pericolo di vita.



Ad arrivare, in serata, anche il proprietario dell’appartamento in cui la donna vive in affitto. «Secondo me - ha spiegato l’uomo -l’incendio potrebbe essere partito da un frigorifero». Un cortocircuito, dunque, o un malfunzionamento. Ma non è stato possibile escludere, per ora, neppure la possibilità che la causa dell’incendio vada cercata altrove: nella stufa a legna. Ipotesi per ora: spetterà alle forze dell’ordine e alla polizia giudiziaria dei vigili del fuoco svolgere ulteriori accertamenti. Ciò che è certo è che i danni nell’appartamento sono ingenti. Ma i vigili del fuoco non avrebbero rilevato problemi di staticità.