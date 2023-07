SAN MICHELE - Velox sulla strada regionale per Bibione in ambo i sensi di marcia. Nei giorni scorsi sono stati fissati i cartelli che comunicano la prossima presenza del misuratore di velocità anche nel senso opposto di marcia rispetto a quello dove già da tempo sono installati i Velox lungo la strada che porta al mare. Nel prossimo Consiglio Comunale di San Michele al Tagliamento, programmato per oggi, verrà annunciata l’installazione dei nuovi rilevatori di velocità fissi sulla strada regionale 74. Di fatto, a partire indicativamente dal 7 agosto, gli autovelox posizionati all’altezza di San Filippo (di fronte ai tendaggi Bertelli) e di Marinella, in prossimità dell’incrocio con via Marinella, saranno puntati in entrambi i sensi di marcia. Il limite rimane invariato a 90 chilometri orari per veicoli e moto, e 80 per i mezzi pesanti. «Decisione del tutto discutibile quella della maggioranza che si realizza in piena stagione senza il giusto preavviso e la corretta informazione. - spiegano i consiglieri di opposizione di Idea Comune - Questi dispositivi originariamente erano stati installati e attivati in bassa stagione e aderendo a un piano di prevenzione su tutto il territorio comunale, anche a seguito di incidenti mortali che si sono verificati lungo la strada regionale e che avevano aumentato la classificazione della stessa in termini di pericolosità. Oggi il sospetto più che legittimo che abbiamo è che, vista la cifra indicata nel bilancio di previsione 2023 al capitolo relativo alle sanzioni provenienti dal Codice della Strada, l’obiettivo economico sia ben lontano dall’essere raggiunto.

DATI SOVRASTIMATI

La minoranza aveva già criticato il dato stimato, pari a quasi un milione e mezzo di euro, visto che il 2022 si era chiuso con il raggiungimento di circa un milione, ben al di sotto del dato già sovrastimato nel 2021 (per il quale si era creato un ammanco in Bilancio di circa 1 milione nel corso dell’anno successivo). Piuttosto che imparare dai propri errori la maggioranza continua a perseverare in essi, salvo adottare poi dispositivi che altro non fanno che gravare sulle tasche dei cittadini e dei turisti».

Intanto è prevista un’ampia comunicazione per gli utenti. Gli avvisi arriveranno attraverso i social, i siti istituzionali e i comunicati previsti dall’amministrazione comunale. Si tratta degli unici Velox fissi nel territorio di San Michele. Il comando della Polizia locale ha a disposizione anche un Velox mobile che viene posizionato lungo le strade comunali e metropolitane nei box arancioni.