Guasto alla rete idrica, manca l'acqua nelle case di Mestre

MESTRE - Un grosso guasto alla rete idrica di Mestre questa mattina, martedì 6 agosto, sta facendo mancare l'acqua in gran parte delle abitazioni. Il problema sarebbe nato in via Martiri della Libertà. I tecnici sono al lavoro per ripararlo e sperano di sistemare tutto entro le 10 del mattino. I problemi dell'abbassamento della pressione di sono fatti sentire anche nel circondario. Il guasto sarebbe in una zona dove in passato c'era già stata un'altra rottura.

⚠️ #ATTENZIONE!

Causa rottura di una grossa #CondottaIdrica, si stanno verificando forti abbassamenti di pressione in tutta la terraferma del @comunevenezia.



Squadre #Veritas sul posto e manovre dalla centrale già effettuate. 👷💧👷‍♂️

Si stima di ripristinare il servizio alle 10. pic.twitter.com/9HaSpC78Mv — Gruppo Veritas (@GruppoVeritas) August 16, 2022