Serata di passione, quella di oggi 9 gennaio, per tanti viaggiatori rimasti bloccati alla stazione di Pordenone. Un problema tecnico, infatti, ha di fatto tagliato in due la linea ferroviaria Venezia-Udine all'altezza della stazione di Sacile, causando ritardi e cancellazioni su tutta la tratta. I primi disagi sono stati avvertiti dai passeggeri già attorno alle 20, ma la situazione non è stata risolta in breve tempo e soprattutto nel piazzale di fronte alla stazione ferroviaria non sono comparsi i pullman sostitutivi per permettere ai viaggiatori di raggiungere su gomma le rispettive destinazioni fino alle 23. I ritardi hanno raggiunto anche l'ora e 40 minuti, sia in direzione di Udine che verso Venezia. Decine di passeggeri sono rimasti nei locali dello scalo pordenonese, particolarmente freddo a causa del malfunzionamento di due porte.

Ultimo aggiornamento: 22:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA