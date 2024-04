Al via i nuovi treni transfrontalieri tra Villa Opicina e Rijeka

TRIESTE - Prenderà il via il 24 aprile il nuovo servizio ferroviario di mobilità transfrontaliera che collegherà Villa Opicina e Rijeka (Fiume), in Croazia. Lo annuncia il segretariato esecutivo dell'Iniziativa centro europea, sottolineando che il servizio è realizzato nell'ambito del progetto Interreg central Europe Sustance in collaborazione con le Ferrovie slovene e le Ferrovie croate. Il servizio - spiega una nota - sarà operato tramite un nuovo treno Stadler fornito dalla compagnia ferroviaria slovena, "dotato di moderne comodità come sistema wi-fi, spazio per biciclette e passeggini". La tratta giornaliera verrà coperta da Villa Opicina a Rijeka in circa due ore, "offrendo un'alternativa comoda, sostenibile ed efficiente per i passeggeri che viaggiano tra Italia, Slovenia e Croazia".

All'evento di lancio sono annunciati: Roberto Antonione, segretario generale Ince; Cristina Amirante, assessore regionale alle Infrastrutture e territorio del Fvg; Darja Kocjan, direttore Ferrovie slovene; Andrea Glavaš, vice direttore vendite di Ferrovie croate; Vlasta Kampoš Jerenec del ministero delle Infrastrutture sloveno.

Il programma prevede la partenza del convoglio da Villa Opicina, alle 7.50. L'inaugurazione proseguirà quindi a Rijeka alle 10 con un secondo evento celebrativo dell'arrivo del primo treno. Previsti gli interventi di Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste; Marko Filipović, sindaco di Rijeka; Winfried Ritt, del programma Interreg central Europe; Željko Ukić, ad di Ferrovie croate. Questa nuova linea, puntualizza l'Ince, "non solo migliorerà la connettività tra le regioni coinvolte, ma contribuirà anche alla riduzione delle emissioni, promuovendo un approccio più sostenibile alla mobilità".