PORDENONE/UDINE - La Regione in questo senso sta investendo. I due treni “Blues” ibridi che per ora circolano sulla nostra rete sono la testimonianza di un programma che verrà ampliato, come riportiamo nell’articolo in basso. La direzione presa, in poche parole, è quella giusta. Ed è giustificata da una base di partenza che non faceva onore alla nostra regione, troppo a lungo ritenuta “provincia dell’impero” dai vertici nazionali delle ferrovie. Un treno su due che impegna i binari del Friuli Venezia Giulia, infatti, è decisamente troppo vecchio.



LA RICERCA

Il dato è contenuto nel rapporto annuale “Pendolaria”, che oltre ad analizzare il comportamento e le preferenze dell’utenza, certifica anche lo stato di salute dell’infrastruttura e del materiale rotabile (vagoni e locomotori) su cui salgono pendolari e non tutti i giorni. E per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia non si tratta di rose e fiori. L’età media della flotta regionale che circola in regione, infatti, secondo il rapporto è di 18 anni, per la precisione di 17,9 anni se si considerano tutti i convogli regionali e si escludono ovviamente i vagoni che compongono i treni a lunga percorrenza, soprattutto Frecce e Italo. Se si fa un paragone con il Nord Italia, ecco che emerge un dato: il Friuli Venezia Giulia ha i treni regionali più vecchi del Settentrione. Ecco perché la Regione ha deciso di imprimere una svolta decisa sul tema del rinnovamento del materiale nei prossimi anni.



LA MAPPA

In Veneto i treni regionali negli ultimi anni hanno visto un generale e continuo processo di svecchiamento. Ora si è arrivati a un’età media di 12,5 anni, una delle più basse d’Italia. In Valle d’Aosta la media è di 10,8 anni, in Piemonte di 16 anni, in Lombardia di 17,7 anni (è il dato che si avvicina di più a quello del Friuli Venezia Giulia) l’Emilia Romagna è all’avanguardia con una flotta di nove anni di media, la Liguria segue con una media di 9,9 anni, la Provincia autonoma di Trento ha treni di 15,9 anni, quella di Bolzano ha una media di 12 anni nel suo parco rotabile territoriale.

Quanto alla nostra regione, i numeri al momento sono più simili a quelli del Centro-Sud, ma la situazione sta cambiando e nei prossimi anni è attesa una vera e propria rivoluzione.



IL QUADRO

Nell’ultimo bilancio la Valle d’Aosta ha raggiunto il 3,11% di finanziamenti per il servizio ferroviario e materiale rotabile rispetto al proprio bilancio, grazie a 25,39 milioni di fondi regionali per l’acquisto di tre treni elettrici e 16,6 milioni per il servizio ferroviario e agevolazioni tariffarie per i residenti. In Abruzzo si arriva all’1,87% grazie al finanziamento totale di 78,6 milioni di euro per l’acquisto di 5 treni Pop destinati al servizio di Trenitalia e altri 9 per la rete gestita da Tua (Trasporto Unico Abruzzese). In Friuli-Venezia Giulia si arriva all’1,66%, con 18,17 milioni per il rinnovo del materiale rotabile nell’ambito del nuovo Contratto di Servizio (2022-2031) con Trenitalia e 0,535 milioni per il Finanziamento POI (Piano Operativo investimenti) dedicato al materiale rotabile di Ferrovia Udine-Cividale. Nell’ambito del nuovo Contratto di Servizio 2022-2031 con Trenitalia, sono stati trasferiti alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia tutti i servizi interregionali Trieste-Venezia via Portogruaro e Trieste-Udine-Venezia precedentemente gestiti dallo Stato.

La rete ferroviaria del Friuli Venezia Giulia si compone da 299 chilometri di binari doppi, che corrispondono alle linee più moderne del nostro territorio. Allo stesso tempo sul territorio regionale convivono ancora 182 chilometri rappresentati dal binario semplice, anche se tra Casarsa e Portogruaro è in calendario un’importante ammodernamento della tratta ferroviaria.