Guasto alla ferrovia a Conegliano, treni in forte ritardo sulla linea Venezia - Trieste

Guasto agli impianti, forte ritardo nella circolazione ferroviaria della linea Venezia - Trieste via Udine. Non mancano i disagi per i pendolari e per gli studenti oggi, 11 gennaio intorno alle 12.15, a causa di un guasto agli impianti sulla linea di Conegliano che ha provocato un evitabile stop alla circolazione dei treni. La situazione è stata risolta intorno alle 12.45 dopo l'intervento dei tecnici. I treni ad alta velocità e regionali hanno registrato ritardi fino a 80 minuti e i treni hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni.