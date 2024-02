Brutta sorpresa ieri mattina per i tanti pasianesi che dovevano prepararsi per andare al lavoro o a scuola. Si sono ritrovati senz’acqua per lavarsi o preparare la colazione, ma anche con gli sciacquoni che non si ricaricavano. L’emergenza idrica che, dalle prime ore di ieri e per tutta la mattinata, ha prosciugato i rubinetti di ampie zone di Pasiano si è risolta verso le 14.. La falla si era verificata lungo una delle principali condotte gestite da Lta. Già dalle quattro di ieri mattina il gestore della rete aveva registrato una grossa e anomala perdita d’acqua, che aveva fatto calare di molto la pressione. Nel giro di poco tempo da Lta è partita la segnalazione di riduzione del flusso e della portata idrica, soprattutto per individuare il prima possibile il punto di rottura su cui far intervenire i tecnici. L’allarme è stato raccolto dall’amministrazione comunale di Pasiano e dall’assessore all’ambiente Marta Amadio.



IL TAM TAM



«Ci siamo subito attivati nell’inviare messaggi social ai nostri concittadini affinché segnalassero la presenza anomala, visto che da giorni non piove, di eventuali pozze lungo le strade, ristagni o terreni impregnati d’acqua anche in aperta campagna», spiega l’assessore. «I tecnici di Lta hanno scoperto che il problema si è verificato nella rete adduttrice idrica principale, che va da Azzano a Pasiano, nel tratto che attraversa un’area rurale in via della Solidarietà, a ridosso di Villa Morpurgo, al confine tra le frazioni di Sant’Andrea e Tiezzo». La scoperta del luogo in cui si è verificata la falla è avvenuta verso le nove. Nel frattempo, la situazione per le utenze è peggiorata e ha colpito anche via Roma, nel centro del capoluogo. Dalla scarsità di acqua si è passati, nel giro di poco tempo, alla totale mancanza.



CONDOTTE VETUSTE



«Abbiamo cercato di avvertire il prima possibile soprattutto le utenze più fragili, come l’istituto di riposo “Casa Lucia” e le scuole, affinché potessero fare scorta d’acqua, ma già verso le nove le condutture erano asciutte», prosegue Amadio. Con molta probabilità la falla è stata causata dalla vetustà della condotta, che in quel punto è molto datata. «Il Comune lavora a stretto contatto con il gestore dell’acquedotto nella conferenza dei servizi, per coordinarci nella programmazione degli interventi sulle strade. Noi eseguiamo le asfaltature quando il terreno si è ben assestato, dopo che le imprese di Lta hanno effettuato gli scavi e posato le nuove condotte in profondità», sottolinea l’assessore. «Purtroppo le rotture della rete idrica sono frequenti, a causa dello stato delle vecchie condotte - aggiunge -. Lta ha programmato una serie di lavori nel territorio di Pasiano per andare a sostituire la fibra, si vedano gli interventi fatti per riqualificare la rete di Sant’Andrea. Ma altro resta da fare».



NUOVI LAVORI

Risolto il problema che si è verificato nella giornata di ieri, martedì 21, oggi (mercoledì 22) gli operai di Lta saranno di nuovo operativi in un altro cantiere aperto a Borgo San Nicolò e a Cecchini per la sostituzione di una parte della linea che registra continue rotture. Perciò il Comune avverte che si prevede, nella mattinata, la riduzione o la sospensione dell’erogazione d’acqua durante la fase d’intervento.