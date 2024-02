FELTRE (BELLUNO) - Gli ascensori della città di Feltre hanno ripreso a funzionare…ma per poche ore. Come annunciato nel corso di una conferenza stampa tenutasi martedì, l’accesso meccanizzato al centro cittadino ha ripreso ieri a portare i cittadini dalla parte bassa alla parte alta della città. Questo, almeno per il momento, solo dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 19. Ieri quindi c’era grande attesa e numerose sono state le persone che anche solo per curiosità hanno voluto ritornare a utilizzare gli ascensori. Chi si è recato nel pomeriggio però è rimasto spiazzato in quanto si è trovato di fronte il cartello “ascensore fuori servizio” e i portoni nuovamente chiusi. La causa di tale chiusura è da ricondurre ad un malfunzionamento di un sensore e dei freni.

ULTIMI TASSELLI

La data era stata decisa: gli ascensori riaprono giovedì. Tale riapertura era però vincolata all’arrivo di un’ultima autorizzazione da parte della provincia di Belluno. Documento che è arrivato e questo ha consentito agli operatori del comune di Feltre di aprire ieri alle 8.15 le grandi porte che permettono l’ingresso all’area degli ascensori. Porte che sono pronte ad accogliere cittadini e turisti e condurli da via Campo Giorgio al cuore del centro storico di Feltre. L’apertura era vincolata anche alla rimozione della grande gru presente ormai da anni nel cantiere del Teatro de la Sena. Come molti avranno notato, il mezzo è ancora lì in quanto la ditta è in ritardo nello smontaggio ma ha assicurato che la gru non sarà più movimentata e nel corso della prossima settimana sarà rimossa. Questo ha spinto l’amministrazione comunale a procedere comunque con l’apertura dell’accesso meccanizzato.

L’APERTURA

Un’apertura che avrà delle limitazioni in quanto gli ascensori si potranno utilizzare solo dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 19; una scelta dettata dal fatto che questi ascensori sono considerati al pari di un impianto a fune e questo fa si che, da una parte ci debba essere un operatore che tutte le mattine controlli il corretto funzionamento dell’impianto e dei bottoni di emergenza e, dall’altra, che vi sia un operatore comunale in loco, debitamente formato, pronto ad intervenire in caso di un qualsiasi problema. È evidente quindi che questo è limitante: i dipendenti comunali non sono in servizio dopo le 19 e la domenica. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale resta comunque quello di allargare quanto prima gli orari di apertura, soprattutto in vista della stagione estiva quando Feltre sarà palcoscenico di numerosi eventi serali e domenicali. La strada da percorrere potrebbe essere quella di esternalizzare questo servizio. La cittadinanza è chiaramente contenta che finalmente questo servizio sia ripartito dopo ormai diverso tempo di chiusura, in quanto potrà utilizzarlo per raggiungere il centro storico ed i servizi comunali e non solo presenti. Resta però l’amarezza di chi ha delle attività nella cittadella, soprattutto serali, in quanto questa riapertura, a loro, poco porta.

LA SORPRESA

Ieri pomeriggio però, dopo sole poche ore di funzionamento, gli ascensori sono stati chiusi ed è stato posizionato un cartello con scritto “ascensore guasto”. Come spiegano dal Comune, si tratta di un problema ad un sensore e al sistema dei freni. In via precauzionale quindi sono stati chiusi ed è stata contattata la ditta specializzata che già nella giornata di oggi interverrà per sistemare il problema. L’auspicio è che già in giornata o al massimo domani il sistema meccanizzato possa tornare a funzionare. Dal Comune si sottolinea come, dopo tanti mesi di chiusura, era prevedibile che dopo qualche ora di ripresa potessero emergere delle criticità, nonostante nei giorni scorsi siano stati fatti tutti i test».